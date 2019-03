Kevin Mazur/Getty Images Su familia Gaga es muy cercana a sus padres, Joseph y Cynthia, así como a su hermana Natali. "Hacer feliz a tus padres es, especialmente para una chica católica italiana, de verdad, algo que se siente muy bien", le dijo Gaga a CBS en 2017. "Y eso lo siento hoy. Ya saben, todos los premios del mundo, que puedas entrar a todos los clubes nocturnos y que te envíen las mejores ropas, es bueno, pero nada mejor que ir al restaurante de tu papá y ver una sonrisa en su cara y saber que tu mamá, tu papá y tu hermana están realmente orgullosos de ti. Y que, ya saben, no has perdido la conexión con quién eres. Eso, para mí, es el éxito verdadero".

Monica Schipper/Getty Images Rob Fusari Después del evento "Songwriters Hall of Fame New Songwriters Showcase" 2006 en Nueva York, la cazatalentos Wendy Starland presentó a Gaga y al productor musical Rob Fusari. Gaga viajó a diario a Nueva Jersey para trabajar con él, empezaron a colaborar y, de acuerdo con una demanda de Fusari contra la estrella en 2010, también salieron. Escribieron varios de sus hits futuros, entre ellos Beautiful, Dirty Rich y Paparazzi. Fusari le pidió a Gaga 30.5 millones de dólares después de convertirse en la estrella pop más grande del mundo, y alegó que fue él quien le dio su icónico nombre artístico, supuestamente inspirado por el hit de Queen, Radio Gaga. La demanda fue desestimada por la Corte Suprema de Nueva York.

Kevin Mazur/WireImage for MTV Troy Carter En 2007, Vincent Herbert, el A&R de Gaga en Streamline (de Interscope) y ex esposo de Tamar Braxton, reclutaron a Troy Carter para representar a Gaga. "Ella fue muy específica al respecto de su visión, toda la música estaba ahí, lo único que necesitaba era alguien que la ayudara a traducírsela al resto del mundo, que fue donde yo entré", recordó Carter sobre su primera reunión, en una entrevista a principios de 2013. Él la ayudó a guiarla a lo largo de su carrera mientras ascendía a alturas más y más altas del estrellato. Su relación terminó abruptamente en noviembre de 2013 por "diferencias creativas". Ninguno de los dos ha contando a mayor profundidad qué fue lo que exactamente los separó.

Joe Scarnici/Getty Images for GUESS RedOne A Gaga le presentaron al productor y compositor marroquí, de nombre Nadir Khayat, a finales de 2007 y, cómo él le contó a HitQuarters.com en 2009, escribieron su primera canción juntos - Boys Boys Boys - en un solo día. "Simplemente hicimos click", agregó. Luego coescribió siete canciones de su disco debut, The Fame, incluyendo los éxitos Just Dance, LoveGame y Poker Face. Su sociedad ha sido ha sido tan poderosa que no hay un solo disco en la carrera de Gaga que no lo tenga en los créditos de composición.

Kevin Mazur/Getty Images Akon Cuando Akon escuchó cantar a Gaga poco después de que lo firmaran en Interscope, lo impresionó tanto que convenció al jefe Jimmy Iovine de que hiciera un acuerdo en conjunto y le permitiera a ella cantar también con su disquera KonLive Distribution. "Ella es increíble", le dijo Akon a MTV News en 2009. A él se le puede escuchar en su éxito Just Dance.

Cindy Ord/Getty Images Luc Carl Gaga empezó a salir con este dueño de un bar en 2005, justo después de hacerse famosa a lo grande. Tuvieron una relación intermitente a lo largo de los años hasta que se separaron definitivamente en 2011. El éxito You and I de Gaga fue sobre él. "Nunca he amado a nadie como lo amé a él. Y como lo amo a él", le dijo a Rolling Stone en 2010. "Esa relación verdaderamente me cambió. Simplemente decidí que si no puedes tener al tipo de tu sueños, hay otras manera de dar amor".

DEBY/AKM-GSI Lisa Vanderpump Ávida fan de Bravo, Gaga contrató al elenco entero de The Real Housewives of Beverly Hills (y al jefe de Bravo, Andy Cohen) para grabar su icónico video de 2015, G.U.Y. En el proceso, encontró en Lisa Vanderpump a una verdadera amiga. A Gaga la han visto varias veces en los restaurantes de LVP en West Hollywood a lo largo de los años, pero más recientemente de fiesta con la amante de los animales, su esposo Ken TOdd y las estrellas de Vanderpump Rules, Tom Sandoval y Billie Lee, en marzo de 2019.

Instagram Kesha En los años de batalla entre Kesha y el productor Dr. Luke por alegatos de abuso sexual de la cantante contra él, nadie la ha defendido más ferozmente que otra sobreviviente de asalto sexual como lo es Lady Gaga. "Hay gente a lo largo del mundo que te ama @KeshaRose", tuiteó Gaga en febrero de 2016. "Puedo decir verdaderamente que estoy conmovida por tu valentía". La recién ganadora del Oscar ha sido interrogada en el caso, y su testimonio ha sido revelador: "¿Por qué rayos esta chica le diría al mundo entero que esto pasó? ¿Por qué rayos?", le preguntó ella al abogado de Dr. Luke. "¿Sabes cómo son las cosas para los sobrevivientes? No me voltees los ojos. Deberías estar avergonzado de ti mismo".

http://ladygaga.wikia.com Joanne Germanotta Gaga nunca conoció a su tía Joanne Germanotta, quien tristemente murió por complicaciones del lupus a la tierna edad de 19, más de una década antes de que su sobrina llegara al mundo, pero, aún así, impactó profundamente la vida de la estrella. No solo su segundo nombre es un tributo a su tía, Gaga dice que también la ayudó a superar sus problemas de adicción. La calificó como "una de las personas más importantes" de su vida y el disco Joanna no solo tomó su nombre sino que fue muy influenciado por ella. "El espíritu de Joanne está muy vivo en mi familia. Mi papá tiene un restaurante llamado Joanne y, personalmente, para mí significa que debo vivir cada día como si fuera mi último", le dijo a la revista V Magazine en 2017. "Culpa católica. Son esas historias, esas historias clásicas, las que me hicieron fuerte".

Jamie McCarthy/Getty Images Nicola Formichetti Gaga empezó a trabajar por primera vez con el futuro diseñador de Nicopanda en 2009, cuando la contrataron como su estilista para una sesión con el fotógrafo Sebastian Faena para la edición julio 2009 de V Magazine. Desde ese día y hasta 2013, Formichetti jugó un importante papel en su estilo como director de Haus of Gaga, con la esperanza compartida por ambos de reformar el mundo de la moda y hacerla accesible para todos. Pero para el 2013, sus responsabilidades en Mugler, Uniqlo y Diesel lo dejaron muy ocupado como para dirigir ese proyecto. "Ella será mi BFF para siempre, pero mi ex asistente, Brandon, se encargará de ese proyecto", le dijo a WWD en 2013. "Estoy demasiado ocupado con [otros compromisos]. He hecho dos discos con ella, han sido unos cinco años y, ya saben, siempre estaré involucrado de alguna manera, pero no lo puedo hacer todos los días. Ella se cambia 12 veces al día, es una locura". Él se convertirá en el nuevo juez de Project Runway y diseñador de Michelle Obama, Brandon Maxwell.

Courtesy of Interscope/Lauren Dukoff Jonas Akerlund El icónico director de videos musicales comenzó a trabajar con Gaga en 2009 para el clip de Paparazzi. Volvieron a hacer equipo un año después para el extravagante video de Telephone, y de nuevo en 2017 para John Wayne. Si ves los tres videos juntos te darás cuenta que cuentan una historia. Genial.

WireImage Alexander McQueen Antes de su trágico suicidio en 2010, Gaga se había convertido en la musa no oficial del diseñador de moda Alexander McQueen. ¿Recuerdan todos los fuera-de-este-mundo tacones armadillo en el video de Bad Romance? Un diseño de McQueen, por supuesto. Y solo uno de muchos que ha lucido la estrella. Cuando ella estrenó su tercer disco en 2011, Born This Way, le dedicó la canción Fashion of His Love al fallecido diseñador.

Todd Williamson/Getty Images for FOX Ryan Murphy Antes de que Bradley Cooper la dirigiera, a Gaga le dieron una oportunidad en la pantalla chica cortesía de Ryan Murphy, el todopoderoso creador de American Horror Story. Después de que Jessica Lange se retirara, Murphy escogió a Gaga para protagonizar la temporada de 2015, Hotel. Eso le hizo ganar a Gaga un Globo de Oro. La cantante regresó la siguiente temporada en un papel de invitada estrella y calificó a Murphy como su "alma gemela creativa". A finales de 2018, Murphy afirmó que él y Gaga "siempre trabajarán juntos" y señaló que trabajaban en "producir un par de cosas".

Courtesy of Operation Smile Taylor Kinney En las grabaciones del videoclip de You and I, en julio de 2011, Gaga conoció al actor Taylor Kinney, quien protagonizó el clip de seis minutos como su interés romántico. En diciembre, revelaron en público su por mucho tiempo especulado romance y en febrero de 2015 se comprometieron. "Cuando conoces a alguien que no se intimida por las personas maravillosas que te rodean o por el amor que recibes, eso es amor", le dijo Gaga a la revista Fashion en diciembre de 2013 sobre su relación. "Los hombres no siempre estuvieron felices por mí. Siempre era muy retador ver a una mujer ser tan exitosa". Tristemente, para julio de 2016, cancelaron su compromiso después de cinco años juntos. "Ellos quieren que se siga manteniendo en privado", compartió una fuente con E! News esa vez. "Me rompe el corazón". En su documental de Netflix en 2017, Gaga confesó: "Es lo suficientemente difícil cuando el amor no funciona bien para luego tener que caminar por la calle con alguien preguntándote: ‘¿Estás bien?'. Pasé por el dolor más profundo de mi vida. Pasé por una parte de mí misma que nadie quisiera enfrentar".

Pascal Le Segretain/Getty Images Donatella Versace A lo largo de los años, Gaga ha sido tanto amiga como musa de la icónica diseñadora de modas, Donatella Versace. Hasta le dedicó un tema en su disco de 2013, Artpop, apropiadamente titulado Donatella. "No es tanto sobre Donatella como marca sino de Donatella como persona; sobre mí como persona; de la idea de qué es lo que quiere el público de ti", dijo Gaga sobre el tema. "Es sobre ser una mujer sin miedo y que no te importe lo que la gente dice de ti, sobre estar orgulloso de quien eres y seguir hacia delante sin importar qué". En una entrevista con Just Jared, Versace dijo: "Me gustaría agradecerle a Gaga por su genialidad, su creatividad, su increíble talento y lo súper p***a que es. ¡Me siento honrada de ser su amiga y por supuesto amo la canción!".

REX USA/Beretta/Sims/Rex Tony Bennett Cuando el disco de Gaga de 2013, Artpop, se convirtió en un tropiezo, la artista hizo un giro importante fuera de la escena de la música pop y se alió con el legendario cantante Tony Bennet para el disco a dúo de jazz, Cheek to Cheek. El disco salió después de que Bennett le pidiera a Gaga unirse a él en su disco previo Duets II. "Estaba tan nerviosa de ir al estudio con él, solo quería que él escuchara que yo tenía una voz auténtica de jazz y estudió eso", le dijo Gaga a Radio.com. "Si él podía escuchar eso, yo estaba bien. Si él no lo podía escuchar, es que no tenía una voz auténtica de jazz". Por suerte él sí escuchó sus cualidades.

Instagram Sonja Durham Mejor amiga de Gaga y directora de larga data de Haus of Gaga, Sonja Durham tristemente perdió su batalla contra el cáncer de mama, de cerebro y de pulmón, en mayo de 2017. Gaga reveló que el día que Durham murió tuvo que grabar la escena final de A Star Is Born, en donde su personaje Ally interpreta la emotiva canción I'll Never Stop Loving You, dedicada a su fallecido esposo Jackson. Después de dejar el set para estar con Durham en sus últimos momentos, su familia le pidió a Gaga que regresara a trabajar. "Ella ese día me dio un trágico regalo, me lo llevé conmigo al set y canté esa canción para Jackson y para ella ese mismo día con una hora de diferencia", le dijo a Zane Lowe en octubre 2018. "Bradley [Cooper] fue tan hermoso conmigo ese día, tan amoroso. Me dijo: 'No lo tienes que hacer tantas veces, está bien'. Y yo dije: 'Lo único que quiero hacer es cantar, hombre'". Antes de la muerte de Durham, Gaga le rindió un tributo a su amiga con el tema Grigio Girls en su disco de 2016, Joanne.

AP/REX/Shutterstock Christian Carino Los rumores de relación entre Lady Gaga y el agente de talentos, Christian Carino, comenzaron cuando lo vieron besándola en la mejilla antes de su presentación en el Super Bowl LI, a principios de 2017. Ese verano, ya estaban comprometidos. Casi dos años después de que su romance llegara a los medios, comenzaron a circular los rumores de que las cosas habían terminado entre ellos cuando Gaga se dejó ver en los Grammys 2019 sola y sin su anillo de compromiso de zafiro rosa, valorado en 400 mil dólares. Su representante le confirmó a E! News que habían terminado su compromiso y una fuente nos contó: "Simplemente no funcionó. Las relaciones a veces terminan. No es una larga historia dramática".

Gabriel Olsen/Getty Images for Absolut Elyx Mark Ronson Para su disco de 2016, Joanne, Gaga empezó una relación laboral con el compositor y productor británico que trascendería hasta el proceso componer canciones para A Star Is Born. Como todos los sabemos, la magia del tema Shallow les haría a los dos ganar su primer Oscar por Mejor Canción Original. "Hay tantos hombres en mi vida de negocios… [quienes me han hecho] sentir que estaba sola y que no era lo suficientemente buena", dijo Gaga en su documental de 2017 en Netflix, Gaga: Give Foot Two. "No me siento así trabajando con Mark".

Getty Images Jeremy Renner La relación de Gaga con el actor de Avengers parece que salió de la nada, en marzo de 2019, cuando comenzaron los rumores de romance entre estas dos estrellas solteras. Sin embargo, una fuente le dijo a E! News que ese no era el caso. "Ella es amiga de Jeremy Jenner desde hace un tiempo. Los dos pasan tiempo juntos cuando están en la misma ciudad", nos dijo una fuente. "Ha estado pasando tiempo con él recientemente, pero no es algo romántico".

Clay Enos/Warner Bros. Bradley Cooper Díganlo con nosotros: puede que haya 100 personas en un cuarto y 99 no creen en ti… Para Gaga, esa única persona que si creyó fue Bradley Cooper, quien planeaba dirigir una nueva versión de la clásica película, A Star Is Born. Después de ver a la cantante presentarse en un evento de recaudación de fondos para el cáncer, el resto es historia. Su conexión fue tan intensa y convincente que después de la ruptura de Gaga con Carino. comenzaron a surgir rumores de que quizás Cooper tuvo algo que ver. Rumores de los que Gaga se rió por supuesto, ya que simplemente los dos hicieron un gran trabajo.

