Notre source a également expliqué que Chyna et Kris Jenner travaillaient ensemble pour que Rob se remette sur pied. "Chyna et Kris sont en bons termes. Si elle a besoin de se plaindre ou d'avoir un conseil, elle appelle Kris pour en parler. Elles veulent juste toutes les deux que Rob soit heureux et en bonne santé."

A photo posted by Blac Chyna (@blacchyna) on Feb 5, 2017 at 12:16am PST

Rob s'acclimate à son rôle de père, et lors du contrôle de routine des deux mois de Dream, il en a profité pour exprimer sa joie de l'avoir. "Je voulais tellement un fils et maintenant que j'ai une fille, je suis très reconnaissant et content de l'avoir et je ne changerais ça pour rien au monde !", a-t-il déclaré sur son compte Instagram.

Heureusement pour les fans du couple, Rob et Chyna partagent des moments de leur vie avec la petite Dream avec leurs millions de fans. La semaine dernière, Chyna exprimait son "amour sans limite" pour King (qu'elle a eu avec son ex Tyga ) et Dream dans un portait de famille inédit.

A video posted by Blac Chyna (@blacchyna) on Feb 5, 2017 at 12:15am PST

A photo posted by Blac Chyna (@blacchyna) on Feb 4, 2017 at 7:47pm PST

