Quand on lui a demandé les qualités qu'elle espérait transmettre du côté Kardashian de la famille, Khloé a répondu : "La fidélité et l'unité familiale !" Et si son bébé pouvait exceller dans un domaine dans la vie, la star de télé-réalité a répondu qu'elle espérait que ce serait "l'amour de soi".

Et, évidemment, elle a surtout reçu l'appui de ses deux sœurs déjà mamans, Kourtney et Kim Kardashian . Une autre source nous a déclaré que ses sœurs "lui donnent beaucoup de conseils sur la grossesse et Khloé les appelle dès qu'elle a une question. Elle s'appuie énormément sur ses sœurs au cours de cette grossesse. Kourtney lui donne toujours des conseils santé."

"Ma baby shower était incroyable, magique, je n'aurais pas pu rêver de mieux !!!" a posté Khloé sur son site web. "On a ressenti tellement d'AMOUR de tout le monde, c'est une journée que Tristan et moi, on n'oubliera jamais. J'en rêve encore."

Si vous êtes fan, vous vous rappelez qu'en septembre 2017, Khloé avait annoncé qu'elle était enceinte . La jeune femme de 33 ans a tenu à attendre six mois pour enfin annoncer que le couple, qui sortait ensemble depuis un an, attendait un enfant. Kardashian a posté une photo de son ventre rond et un message émouvant destiné à ses fans, expliquant que cette grossesse était "son plus grand rêve qui se réalisait".

