Khloé tient ses fans informés de l'évolution de sa grossesse depuis plusieurs mois. Elle a déclaré à ses abonnés sur Twitter en début de mois : "J'ai décoré la chambre du bébé toute la journée ! On y est presque ! Je suis de plus en plus nerveuse et de plus en plus impatiente chaque jour."

Been decorating the baby nursery all day! We are so close! Im getting more and more anxious and excited with everyday ?????

"J'ai trop hâte de voir mon bébé !" écrit Khloé dans un message sur son appli . "Je me demande souvent à quoi elle va ressembler et quelle personnalité elle aura. Elle sera le mélange parfait de moi et Tristan, ce qui est dingue, quand on y pense, LOL. Voici quelques-uns des traits que j'espère qu'elle héritera de chacun de nous, et ne ratez pas la deuxième partie de la saga !"

