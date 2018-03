Kim pose également avec une robe rose bonbon à volants et aux épaules dénudées de Vivetta portée avec des cuissardes roses en cuir, un peignoir coloré d'Emilio Pucci avec une serviette rose autour de la tête, des boucles d'oreilles bananes et un grillz ; une veste jaune à carreaux et fleurs à ceinture Miu Miu portée avec des bottines en cuir noir ; un long manteau zèbre avec un haut jaune et une jupe bleu sarcelle, mais aussi un manteau en fausse fourrure, un haut et un legging avec le monogramme Fendi, qu'elle porte également sur la couverture du magazine.

La photographe est le DJ et mannequin espagnol Sita Abellán , qui avait joué dans le clip "Bitch Better Have My Money" de Rihanna en 2015.

Sur plusieurs photos, Kim porte une robe de bal rosée avec plusieurs couches de tulle, ce qui n'est pas sans nous rappeler le look de Rihanna , grande fan des robes volumineuses, qui avait fait effet l'an dernier. Sur ces photos, Kim complète son look de lunettes de soleil Prada et de talons aiguilles Alexander Wang.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕