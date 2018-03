"Je voulais juste pouvoir dire que j'avais un tatouage « sur le visage »", a-t-elle écrit. "J'en ai deux autres : un cœur brisé sur une main et un cœur entier sur l'autre. J'en veux plus, et même si je disais avant que je ne me ferais faire que des tatouages signifiants, maintenant, j'ai encore plus de possibilités !"

Kendall a dit sur son appli en 2016 qu'elle avait d'abord parlé à ses sœurs de son tatouage à la lèvre et que sa mère, Kris Jenner , "l'avait appris plus tard et avait flippé".

A post shared by c/s ?jon?boy? p/v (@jonboytattoo) on Jun 16, 2015 at 9:06pm PDT

A post shared by c/s ?jon?boy? p/v (@jonboytattoo) on Sep 29, 2016 at 9:11pm PDT

