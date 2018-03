"Ce n'est pas que c'est plus excitant qu'une autre naissance dans la famille, c'est juste différent, parce que c'est ma petite sœur avec qui j'ai grandi", a partagé Kendall. "On a tous grandi par deux : Kourtney et Kim ont grandi ensemble. Rob et Khloé , Brandon et Brody , Burton et Casey , et Kylie et moi. Donc voir ma meilleure amie en grandissant avoir un bébé ? Ça nous a encore rapprochées."

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Mar 11, 2018 at 10:20pm PDT

La star de E! a accouché de son premier enfant avec son petit ami, Travis Scott , le 1er février, et elle a récemment révélé des secrets inédits de sa grossesse dans une séance de questions-réponses sur Twitter. Parmi les plus grandes révélations : sa prise de poids de 18 kilos et son nouvel amour pour les gaufres.

