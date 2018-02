Et d'ajouter : "Ça m'a fait gagner des fans et des abonnés dans le monde entier mais ça m'a aussi fait du mal parce que ça m'a associé à sa marque et beaucoup de gens ne voulaient pas que ça se transforme en situation compliquée et c'est devenu très compliqué. J'ai mon propre label et j'ai perdu des investisseurs et des sponsors parce que j'étais liée à elle. On perd et on gagne."

"Pour être complètement franc, on était arrivés à un point où le tapage médiatique et la célébrité entourant notre relation commençaient à faire un peu trop de bruit et ça faisait de l'ombre à ce que je voulais faire avec ma musique et ma marque. Ça passait avant tout ce que je faisais."

"Non, elle n'était pas avec Rob. Elle avait quitté Rob l'année avant qu'on se retrouve, en décembre", a-t-il révélé. "Elle n'était pas avec Rob quand on a couché ensemble. Elle avait eu le bébé et elle avait déjà déménagé, elle avait tourné la page."

"En gros, on était en boîte et elle m'a dit qu'on devrait sortir ensemble, alors on l'a fait et c'est ce qui a conduit à cette vidéo", a-t-il déclaré en parlant de la jeune starlette de 29 ans.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕