En plus d'avoir nommé les palettes "Calm Before the Storm" ("Le calme avant la tempête") et "Eye of the Storm" (L'œil de la tempête"), la jeune de 20 ans a nommé bien des teintes individuelles en s'inspirant de son bout de chou avec Travis Scott.

Avec des ombres à paupières comme "True Love" ("Véritable amour"), "Sunshine" ("Rayon de soleil"), "Northern Light" ("Aurore boréale"), "Little Wonder" ("Petite merveille"), "Starbaby" ("Bébé star") et "Heaven Sent" ("Cadeau du ciel"), les fanas de beauté peuvent être sûrs que Kylie a dédié plein de cœur et d'âme à sa première collection depuis la naissance début février.

Alors comment Kylie s'adapte à la vie de mère active avec un empire de 420 millions de dollars ? Elle a récemment mis au courant ses fans sur Twitter, disant que Stormi se porte "bien" et "me ressemble quand j'étais bébé". Une source a aussi dit à E! News en exclusivité : "Kylie est dans un très bon état d'esprit en ce moment, et elle adore son rôle de maman."