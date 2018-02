ET PLUS

"D'après ce que j'ai vu, c'est un mec super gentil", a déclaré le chanteur à propos de Scott. "Quand on passe du temps dans le monde de la télé-réalité, qui sait vraiment ce qu'on fait ? La machine Kardashian est une machine bien huilée. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai dit à Sofia que je n'ai pas d'opinion. Je continuerai à être jovial et à aller de l'avant."

"Maintenant, je sais ce que pensaient mes parents quand j'ai franchi la porte avec ma coupe afro et ma copine en disant : « Papa, je suis amoureux » et qu'[il] m'a regardé en disant : « On va te laisser un petit moment, et tu vas comprendre tout seul »", a dit en plaisantant Lionel. "Ma fille se venge de mes années afro !"

"Elle a 19 ans", a répondu le chanteur à propos de sa fille. "Quand on a 19 ans, on croit tout savoir. Est-ce que ça va être pour la vie ? Je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est juste une passade, et je vais rester tranquille dans mon coin, je vais boire mon verre sans trop faire de bruit."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

>

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

✕