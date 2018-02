Khloé a ajouté : "Cela dit, on ne peut pas s'inventer une énergie ou une alchimie avec quelqu'un. Cela compte plus pour moi que n'importe quelle conversation. Mais il faut ces fondations pour quand la phase toute rose du début prend fin. Il faut encore avoir du respect et de l'amour l'un pour l'autre."

"Tristan a été très franc sur sa vie, et moi aussi. C'était très rassurant de sentir que quelqu'un avait les mêmes convictions que moi", a-t-elle continué. "On partageait les mêmes principes et la même moralité. On a parlé de religion, des enfants, de nos familles. Je crois que ces choses sont importantes pour vraiment connaître quelqu'un. C'est très facile de tomber amoureux de quelqu'un pendant la phase du début, quand on n'a pas encore parlé de la logistique de la vie. Mais il faut parler des choses réelles si on veut une relation réelle et durable."

"Ma réponse ne s'applique sans doute pas à tout le monde, mais j'ai su que Tristan était l'amour de ma vie très vite : je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise ou en sécurité avec quelqu'un", a dit la future maman sur son appli officielle . "À cause de ça, j'y suis allée très doucement, j'ai été prudente en abordant notre histoire. Je me suis assurée qu'on ait des conversations approfondies. Je voulais m'assurer que ces conversations soient confirmées par les actes."

