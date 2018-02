Bien que Kylie ait choisi de garder le secret sur sa grossesse, elle a partagé plusieurs messages cryptés avant l'arrivée du bébé. En novembre, la star de télé-réalité a posté une photo de ses ongles roses manucurés et de papillons en diamants roses entourant ses doigts. Suite à ce message, ses fans se sont demandés si ça voulait dire qu'elle allait bientôt révéler le sexe du bébé. La jeune Jenner voyait de toute évidence la vie en rose, vu qu'elle a posté une autre photo de ses ongles roses plus tard, une photo d'un sapin rose lors d'un shooting pour Kylie Cosmetics et aussi une vieille photo de ses cheveux roses.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 6, 2018 at 1:14pm PST

"Elle trouve qu'être maman est sa véritable vocation et qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien", a déclaré une source à E! News. "Ramener le bébé à la maison a été l'expérience la plus joyeuse et sacrée du monde, elle est ravie et très heureuse. Kylie était prête à faire la connaissance de son bébé et a compté les semaines pendant une éternité. Elle n'en revient pas qu'elle soit enfin là, dans ses bras, et que l'aventure ne fasse que commencer."

