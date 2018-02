Guy during the Super Bowl: Who are you rooting for? Me: I'm rooting for Kylie to name her baby Kitt Lip Jenner

Kylie and Travis gotta get married and name the baby Michael now. For the culture.

I got 5 on Kylie?s baby?s name being Palette

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Feb 1, 2018 at 9:20pm PST

Anyways... When Kylie Jenner names this baby, "Monarch Butterfly Scott" just remember you heard it here first. pic.twitter.com/YEK4GbzyCR

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Nov 1, 2017 at 12:47pm PDT

"Désolée de vous avoir gardés dans le noir et laissés faire des suppositions", a-t-elle écrit. "Je sais que vous avez l'habitude de suivre mes aventures. Ma grossesse en était une que j'ai préféré ne pas vivre devant tout le monde. Je savais que je devais me préparer pour ce rôle de toute une vie de manière positive, saine et sans stress. Il n'y avait pas de grand moment de révélation de prévu. Je savais que mon bébé ressentirait tout mon stress et mes émotions, donc j'ai fait ce choix pour ma petite vie et notre bonheur."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕