Comme on pouvait s'y attendre (et ça n'étonnera personne), Kylie a documenté sa grossesse – dont des visites chez le docteur avec Scott à ses côtés – et une vidéo de 11 minutes et demie des meilleurs moments est apparue peu de temps après l'annonce de la naissance du bébé par E!.

Mais la jeune femme avait ses raisons de ne pas partager la nouvelle avant l'arrivée du bébé.

"Désolée d'avoir gardé le silence devant toutes ces suppositions", a posté Kylie sur Instagram dimanche. "Je comprends que vous ayez l'habitude que je vous emmène dans toutes mes aventures. Ma grossesse en est une que j'avais choisi de ne pas partager avec le monde entier. Je savais que je devais me préparer au rôle de ma vie de la façon la plus positive, sans stress, et saine que possible. Il n'y avait pas de grands moments de surprise, de grande révélation prévue. Je savais que mon bébé ressentirait chaque stress et chaque émotion, alors j'ai choisi de faire les choses ainsi pour cette petite vie et notre bonheur.

"La grossesse a été la plus belle expérience, forte et transformative que j'ai eue de toute ma vie et ça va me manquer", a poursuivi Kylie. "Je remercier mes amis et surtout ma famille de m'avoir permis de rendre ce moment spécial aussi privé que possible. Ma jolie petite fille en bonne santé est arrivée le 1er février et j'avais hâte de partager ce bonheur. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour et de bonheur, je pourrais exploser ! Merci de votre compréhension."

Mais ce n'est pas comme si Kylie et Travis n'avaient rien dit à personne.