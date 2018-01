Il y a un peu plus d'une semaine, Kim et Kanye West ont eu leur troisième enfant ensemble via une mère porteuse. "Kanye et moi sommes ravis d'annoncer l'arrivée de notre petite fille magnifique et en bonne santé", a annoncé Kim sur son appli . "Nous sommes tellement reconnaissants envers notre mère porteuse, qui a réalisé nos rêves avec le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, et envers nos merveilleux médecins et infirmières de leurs soins. North et Saint sont ravis d'accueillir leur petite sœur."

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 25, 2018 at 9:20am PST

