Heureusement, on peut tous désormais discuter et célébrer la bonne nouvelle. Félicitations à Khloé et Tristan !

"Voilà comment on fonctionne en famille. Quand il y a beaucoup de rumeurs, on a un groupe de discussion et on menace les autres de les tuer s'ils parlent de nous", a récemment expliqué Kim Kardashian à Ellen DeGeneres . "Il se passe tellement de choses qu'on a décidé de laisser aux autres le droit de s'exprimer eux-mêmes, je ne parlerai donc que de mon cas personnel. J'espère que les autres pourront répondre aux rumeurs que vous pourriez avoir les concernant."

"Merci à tous pour vos ondes positives et votre amour ! Je sais qu'on vous l'a caché, mais on voulait en profiter en famille et avec nos amis proches autant que possible en privé", a expliqué Khloé. "Pour profiter de ces précieux moments entre nous. Merci de votre compréhension. Je suis à la fois très reconnaissante, excitée, nerveuse, impatiente, ravie et effrayée ! Mais ce sont les meilleurs sentiments que j'aie jamais connus dans ma vie !"

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Dec 20, 2017 at 2:41pm PST

Khloé a ajouté : "Et surtout Tristan, merci d'avoir fait de moi une MAMAN !!! Tu as rendu cette expérience encore plus magique que je ne l'aurais imaginée ! Je n'oublierai jamais combien tu es merveilleux avec moi pendant cette période ! Merci de me rendre si heureuse, mon amour !"

"Mon plus grand rêve s'est réalisé ! On va avoir un enfant ! J'attendais et je me posais des questions, mais Dieu avait tout prévu depuis le début. Il savait ce qu'Il faisait. Il suffisait de Lui faire confiance et d'être patiente", a-t-elle écrit à ses abonnés. "J'ai parfois encore du mal à croire que notre amour a engendré la vie ! Tristan, merci de m'aimer comme tu m'aimes ! Merci de me traiter comme une Reine ! Merci de me faire me sentir belle à chaque étape !"

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕