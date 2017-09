"D'abord, je crois qu'elle a dit que j'avais dit que je postais des photos de moi nue au nom du féminisme. Je n'ai jamais dit ça. Quand les gens vous citent à tort et donnent un avis après, c'est ridicule", a partagé Kim avec nous. "Je poste des photos de moi nue parce que j'aime mon apparence et que je me sens fière d'avoir perdu tout le poids de la grossesse, et je poste ça parce que j'en ai envie et que je me sens forte."

"Kim dit faire toutes ces choses au nom du féminisme, mais ce n'est pas ça, le féminisme !" a dit Sharon au journal. "Ces filles vivent de leur corps, la moitié de L.A. leur est passée dessus, et tout ce qu'elles font, des vidéos de sexe aux robes transparentes en plastique et aux tenues de sport, tourne autour du sexe, et non pas le progrès pour les femmes."

"J'ai vu beaucoup de choses, mais on n'a jamais rien confirmé", a-t-elle partagé avec E! News en exclusivité vendredi soir. "Alors je crois que quand on sera prêts à en parler, on le fera, et je trouve que ça porte vraiment atteinte à ma vie privée quand les gens... Il y a tant de détails, dont je n'avais jamais entendu parler. Peu importe. On n'a rien confirmé, et c'est tout. Je vous tiendrai au courant quand on sera prêts."

