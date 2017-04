Avant de faire sa transition, Jenner a épousé trois femmes et a élevé six enfants et quatre beaux-enfants. Pendant l'évènement, Jenner a dit qu'elle avait réalisé que le mariage avait été une distraction pour l'empêcher de s'accepter réellement.

Jenner s'est souvenue de son entraînement de six à huit heures par jour, 365 jours par an, pour se préparer aux JO. À l'époque, elle vivait avec 10 000 $ par an, conduisait une Coccinelle de 1963 d'une valeur de 175 $ et payait 145 $ par mois de loyer.

Comme elle l'a dit au public à la salle commune de la 92e Rue à New York mardi soir, il n'y a plus de squelettes dans son placard. Avec la sortie de ses mémoires très anticipés, The Secrets of My Life, l'icône américaine de 67 ans n'a oublié aucun détail des moments qui ont façonné sa vie, dans l'objectif de vivre de façon la plus authentique possible.

