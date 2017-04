"Quand elle nous a dit que ça allait vraiment se faire, ça a été deux mois très riches en émotions", a dit Jenner. "Quand j'en parlais, je pleurais, parce qu'on fait le deuil de quelqu'un... on perd quelqu'un. La personne est encore là, bien sûr, mais physiquement, on perd quelqu'un. C'était mon père avec qui j'ai grandi toute ma vie et qui m'a élevée. Il a fallu s'adapter, c'est sûr."

Sa vie publique lui a donné beaucoup d'anxiété, qui se révèle en pleine nuit. "Je me réveille en pleine nuit en flippant", a-t-elle dit. "Des attaques de panique. Elles me réveillent, et je suis obligée de me lever, de faire les cent pas, et je flippe et je pleure."

Bien sûr, ce n'était pas la première ou la dernière fois qu'elle ou sa famille célèbre seraient une cible. Après qu'un étranger a tapé à sa vitre de voiture après l'avoir attendue dans son allée, et après le braquage de Kim Kardashian à Paris, la famille a renforcé sa sécurité et, aujourd'hui, Jenner est suivie partout par un garde du corps. "Je ne me sens pas normale", a-t-elle dit au magazine. "Et j'aimerais me sentir la plus normale possible."

Mais non, c'est Kendall Jenner , qui est sur la couverture très convoitée du 150e anniversaire de Harper's Bazaar de mai. Avec ses boucles brunes, ses sourcils marqués et ses lèvres rouges, la star de 21 ans nous fait beaucoup penser à une jeune Elizabeth Taylor . Cela semble adéquat vu l'anniversaire du numéro, et c'est un clin d'œil subtil au passé et au présent du magazine.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕