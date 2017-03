Avant le terrible incident, Kim et Kourtney avaient profité de tout le glamour et du côté paillettes de la Fashion Week à Paris, se faisant habiller par les grands créateurs et assistant au défilé de Kendall Jenner pour Givenchy. "Paris compte beaucoup parce que c'est là qu'on a fait venir nos invités pour le mariage et c'est là que ma robe de mariée a été dessinée par la maison Givenchy", avait dit auparavant Kim. "C'est là que j'ai tellement de souvenirs merveilleux."

Pendant ce temps, Kanye West a interrompu subitement son concert après avoir appris la terrible nouvelle, et la famille K a pris l'avion pour les États-Unis dès que le travail de la police a été terminé. Kim avait particulièrement hâte de revoir ses enfants, North et Saint , après avoir retrouvé Kanye à New York.

Pascal est arrivé peu après et a appelé la police. Kourtney, Kendall Jenner et Kris Jenner étaient avec Kim quelques minutes plus tard, et tout le monde était secoué et traumatisé, comme ça se comprend. "Être réveillée en pleine nuit par cette nouvelle est parmi les pires nuits de ma vie", a-t-elle dit.

Kim décrit ensuite un homme en train de lui mettre du ruban adhésif sur la bouche pour l'empêcher de hurler. "Puis, il m'a agrippé les jambes, et je n'avais pas de sous-vêtements. Il m'a tirée vers lui à l'avant du lit et je me suis dit : « Bon, c'est le moment où il va me violer »", explique-t-elle. "Je m'étais complètement préparée mentalement, mais il ne l'a pas fait."

"Je regardais l'arme, et je regardais en bas de l'escalier", se remémore-t-elle. "J'avais une fraction de seconde pour me décider. Est-ce que je vais courir en bas de l'escalier et me faire tirer dans le dos – ça m'a effrayée d'y penser – et soit ils me tirent dans le dos, soit je réussis, mais si l'ascenseur ne s'ouvre pas à temps ou que l'escalier est fermé, je suis foutue ! Il n'y a pas de sortie."

La star a vu deux hommes avec des uniformes de policiers en train d'en tenir un autre à terre. L'homme en question s'est avéré être le concierge, qui était menotté et tenait la clé de sa chambre. "Ce que j'ai compris en lui parlant après coup, c'est qu'ils ont demandé : « Où est la femme du rappeur ? Emmène-nous dans sa chambre »", en français, précise Kim. "Il a fini par jouer les interprètes parce que je ne les comprenais pas et ils ne me comprenaient pas."

"Après y avoir énormément pensé, je crois qu'un groupe de mecs nous a suivis pendant tout notre séjour", révèle la star de 36 ans à Khloe Kardashian et Kourtney Kardashian , assises à ses côtés pour la soutenir. "J'avais annoncé sur Snapchat que j'étais chez moi et que tout le monde allait sortir, donc ils savaient que Pascal [Duvier] était dehors avec Kourtney et que j'étais seule."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕