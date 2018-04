Et non, Eric et Jessie n'envisagent pas de quatrième enfant.

"Je dirais que l'envie la plus courante, et toutes les femmes le vivent, ce sont les agrumes", a-t-elle dit. "On a envie d'oranges. On a envie d'agrumes, car le corps en a besoin. Donc on en veut naturellement. Heureusement, mes enfants adorent les mandarines, alors j'en mange beaucoup."

"J'en suis à la semaine 33 ! Dormir est désormais impossible. J'arrive pas à trouver le confort. Il est si bas, je passe la nuit à me lever pour aller faire pipi ou à me retourner", avait écrit Jesse. "Il a le hoquet, plus fort que mes deux autres, et toute la nuit. Même si ça a été dur, je dois réaliser que c'est mon dernier bébé et ça a été extraordinaire. On est TROP contents de le rencontrer. J'ai lavé et rangé tous les habits de garçon (les anciens vêtements de bébé de Bubby), et on a un nouveau berceau. Tous les accessoires qu'ils sortent maintenant, c'est fou ! J'ai sorti mes pompes et mes biberons aussi ! Dans quelques semaines, je préparerai mon sac pour l'hôpital. Je fais des bébés si gros qu'à 36 semaines, ça peut être n'importe quand, j'avais 2 semaines d'avance pour les deux autres ! (Excusez le bazar en arrière-plan, j'emménage dans mon bureau cette semaine, je ne serai plus au salon.)"

A post shared by Jessie James Decker (@jessiejamesdecker) on Apr 2, 2018 at 1:40pm PDT

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕