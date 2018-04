L'ancienne manager de Mariah Carey accuse la star de harcèlement sexuel et d'abus de drogue, et compte la poursuivre en justice

"Après avoir travaillé ensemble presque trois ans, Mariah Carey et Stella Bulochnikov ont décidé qu'il est dans leur intérêt mutuel de se séparer professionnellement", disait une déclaration de Bulochnikov. "Pendant leur collaboration, elles ont accompli de grandes choses, y compris, plus récemment, les noueaux projets de film et de musique de Mariah Carey pour les fêtes. Mariah Carey et Stella Bulochnikov restent partenaires sur de nombreuses affaires, et continueront de se soutenir dans ces entreprises."

stellabulochnikov La fille la plus exquise à l'intérieur et à l'extérieur avec une âme tellement belle et festive. Tu donnes vie à tout ce que tu touches. #mimi #famille #alaviealamort #jetaime @mariahcarey ❤️❤️❤️ #vivreaimerrire #girlpower

A post shared by Stella Bulochnikov (@stellabulochnikov) on Apr 19, 2017 at 10:10am PDT

En réponse aux allégations, le représentant de Carey a dit à E! News : "Stella Bulochnikov a été congédiée en tant que manager de Mariah à cause de son incapacité à exécuter son travail correctement et son incompétence envers sa cliente. Stella n'était pas sous contrat d'emploi. Elle répand de fausses rumeurs aux médias qui veulent bien les publier. Nous ne répondrons pas aux mensonges et aux menaces. Une fois de plus, si ces accusations frivoles et infondées sont officialisées, nous nous défendrons avec vigueur et nous gagnerons. Il est aussi intéressant de noter que c'est le premier avocat qui veut bien agir pour Stella, puisqu'elle a eu trois autres avocats qui refusaient de le faire."

Selon un reportage de The Blast , la somme se situerait dans les millions de dollars en commissions impayées. Son avocat Pierce O'Donnell a affirmé auprès de The Blast que Carey avait une addiction à "l'alcool, les médicaments sous ordonnance et la marijuana", et que s'il n'y avait pas un accord à l'amiable, il projetait d'intenter un "procès révélateur".

Vendredi, les avocats de Bulochnikov ont déposé une plainte à New York prévenant Carey de leur intention d'intenter un procès pour violation du Civil Rights Act, du California Fair Employment and Housing Act, rupture de contrat et rupture d'obligation fiduciaire entre autres. Elle demande des dommages et intérêts d'une somme à déterminer au cours du procès.

