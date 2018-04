Leonardo DiCaprio se montre très tendre avec un mannequin de 20 ans, Camila Morrone, à Coachella

Le fêtard a également fait un détour par le Levi's Brand Presents Neon Carnival, en arrivant incognito dans un hoodie bleu, une casquette et des lunettes 3D. Un témoin explique à E! News que l'acteur a été escorté jusqu'à sa table VIP, via une entrée privée, où ses amis et lui ont siroté du Don Julio 1942.

The Daily Mail rapporte que le duo a été vu partout à Los Angeles depuis décembre. Le mois dernier, Leo et Cami ont été aperçus en train de déjeuner à West Hollywood. En février, ils ont assisté à la fête d'anniversaire d' Ellen DeGeneres et ont même passé des vacances avec Tobey Maguire dans le Colorado en janvier.

A post shared by Camila Morrone (@camimorrone) on Apr 16, 2018 at 11:21am PDT

