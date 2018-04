Ian Somerhalder revient à la télé (et aux vampires) avec une série de Netflix

Dans V-Wars, Somerhalder, qu'on a vu notamment dans Lost et Smallville, joue le Dr Luther Swann, un homme qui voit son meilleur ami transformé en vampire par une maladie. Son ami, Michael Fayne, devient meurtrier et se nourrit d'autres gens. V-Wars, la série de BD, a été écrit par Jonathan Maberry . Les créateurs de Missing : disparus sans laisser de trace, William Laurin et Glenn Davis , dirigent l'écriture de la série avec le vétéran de Stargate, Brad Turner qui sera réalisateur et producteur délégué. Eric Birnberg , Thomas Walden , David Ozer , Ted Adams et Games Gibb sont aussi producteurs délégués sur la série.

