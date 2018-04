John Cena et Nikki Bella rompent après six ans

La star de 40 ans avait dit : "C'est une période privilégiée où il y a un peu de temps libre, et je me réjouis vraiment de passer du temps avec Nicole et de travailler là-dessus. Espérons que ces prochaines semaines, l'organisation du mariage va s'intensifier !"

Un représentant du couple a confirmé la nouvelle : "Après longue réflexion et six ans ensemble, Nikki Bella et John Cena ont annoncé aujourd'hui leur décision de se séparer en tant que couple."

Après six ans ensemble et des fiançailles, John Cena et Nikki Bella ont annoncé qu'ils se séparaient. Ils étaient ensemble depuis 2012 et ont documenté leurs épreuves et difficultés dans les séries de E! Total Divas et Total Bellas.

