Les 5 meilleurs moments de la tournée mondiale d'Harry Styles

5. Un hommage aux victimes de l'ouragan qui s'est abattu sur Porto Rico : En octobre 2017, Harry a fini son concert à Washington avec son hit "Sign of the Times", et a dédié la chanson aux victimes et aux survivants de l'ouragan Maria à Porto Rico. Il avait également attaché un drapeau portoricain au pied de son micro.

“If you know anyone in #PuertoRico , please send them love, they need that.” It means a lot, thank you. @Harry_Styles ❤️🇵🇷 pic.twitter.com/n5sCbzUpGn

4. Un hommage aux victimes des attentats de Manchester : la semaine dernière, Harry Styles a rendu hommage aux 22 victimes des attentats qui a eu lieu lors d'un concert d' Ariana Grande en 2017, en interprétant la balade de cette dernière, "Just a Little Bit of Your Heart".

tonight at the harry styles pop show, fans lit the audience up with a rainbow flag pic.twitter.com/8iukWrDYbS

1. "Vous pouvez en mettre un dans ma bouche" : Durant son concert à la O2 Arena de Londres jeudi dernier, ses fans ont commencé à lui lancer des bonbons en forme d'oursons. Il leur a alors dit : "Vous pouvez en envoyer un dans ma bouche et après c'est fini", avant d'ajouter "et seulement des Haribo. OK ?" Harry en a attrapé un comme un champion, et tout en mâchonnant, il s'est mis à genoux avec les mains au ciel, déclenchant une réaction enthousiaste du public.

Des oursons Haribo, une solidarité envers la communauté LGBTQ et des hommages sincères et émouvants... on n'est pas prêt d'oublier la tournée mondiale d' Harry Styles .

last night harry styles caught a haribo in his mouth and the entire o2 arena absolutely lost it pic.twitter.com/VP9HkHuPYL

