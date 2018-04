Karl Lagerfeld fustige les mannequins qui se plaignent d'être tripotées dans une nouvelle interview polémique

Quand on lui a demandé ce qu'il pensait de la Journée de la femme, le roi de la mode a déclaré : "Pour moi, la Journée de la femme c'est tous les jours. La mode homme ne m'intéresse pas beaucoup. J'en achète, évidemment, et je suis ravi qu'Hedi [Slimane] aille chez Céline, mais dessiner une collection pour hommes et devoir supporter tous ces stupides mannequins, non merci. Sans oublier le fait qu'avec toutes ces accusations de harcèlement, c'est devenu toxique. Non, non, non, ne me laissez pas seul avec une de ces sordides créatures."

Quand on lui a demandé de parler de sa nouvelle barbichette, Karl a précisé : "J'en avais une dans le célèbre portrait de moi fait par Helmut Newton il y a 40 ans, et je voulais redécouvrir la sensation d'en avoir une, pour voir si c'était toujours aussi pénible après toutes ces années. Ce qui est amusant, c'est qu'avec toutes ces moustaches, je ressemble un peu à Choupette… on est vraiment comme un vieux couple. En fait, elle la maintient pour moi, on dort sur le même oreiller et elle passe sa vie à la lécher."

L'Allemand a ajouté : " J'ai lu quelque part qu'il fallait maintenant demander aux mannequins si elles étaient à l'aise lorsqu'elles posaient. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres : à partir de ce moment-là, en tant que créateur, vous ne faites plus rien. Quant aux accusations portées contre ce pauvre Karl Templer [le directeur de création du magazine Interview], je n'en crois pas un traître mot. Une fille se plaint qu'il lui a tiré sur la culotte et il se fait aussitôt excommunier par une profession qui jusque-là le vénérait. On croit rêver. Si vous ne voulez pas qu'on vous tire sur la culotte, ne devenez pas mannequin ! Rejoignez plutôt les ursulines de l'union romaine, il y aura toujours une place pour vous au couvent. Ils recrutent, même !"

Le roi des designers, qui gère à la fois les marques Karl Lagerfeld , Fendi et Chanel , a eu une drôle de conversation avec Philip Utz du magazine Numero et l'interview fait hausser plus d'un sourcil bien épilé.

Le visage le plus célèbre du monde de la mode n'est pas un homme comme tout le monde ; il n'est pas non plus un grand couturier ordinaire et par conséquent, il ne va pas donner des réponses ordinaires quand on lui pose des questions...

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕