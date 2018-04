Kendra Wilkinson répond à ceux qui se moquent de ses qualités de maman : "J'ai fait des sacrifices"

"Pendant que les gens sur Internet ET dans la vraie vie ont de la peine pour mes enfants parce que maman doit travailler, en même temps, mes gosses me remercient. Je fais des sacrifices pour que mes enfants aient la vie qu'ils méritent", a poursuivi Kendra, qui a également posté de bons moments passés avec sa progéniture depuis sa séparation. "Je ne bois que pour célébrer et j'apprécie mes amis. Un jour, on reconnaîtra que je travaille dur, mais d'ici-là, je continuerai à être moi-même."

Kendra a ajouté : "J'apprécie les gens vrais qui me suivent et qui savent qui je suis vraiment, plutôt que les idiots qui ne font que passer et inventer des conneries. Je parle également de certains proches. Je suis une personne aimante et je suis anticonformiste par nature, pas quelqu'un d'agressif, mais ces derniers temps, je suis acculée par les jugements et les opinions qui sont 100 % fausses et ne me représentent pas."

"Laissez-moi vider mon sac une minute", a-t-elle dit dans un message accompagné d'une photo d'elle avec ses enfants en train de faire des grimaces au bord d'un ruisseau. "Je me déchire en tant que personne. Je travaille, je paie mes factures, je m'occupe de deux enfants, je les aime comme une dingue, et j'essaie de m'occuper de moi-même en même temps, c'est un travail non-stop. Je ne sais pas ce que vous, certains rageux, pensez savoir, mais vous feriez mieux de vous faire surveiller parce que vos suppositions basées sur des photos et des extraits d'émissions vous font délirer."

La star de 32 ans de Kendra on Top, mère d'un petit Hank Jr. , 8 ans, et d'une petite Alijah , 3 ans, a répondu à ses détracteurs via Instagram jeudi.

