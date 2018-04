Janice Dickinson accuse Bill Cosby de viol au tribunal

Quand on lui a demandé pourquoi elle n'a pas appelé la police après l'agression présumée, Janice Dickinson a répondu : "Parce que j'étais enfin devenue mannequin et que j'avais des clients conservateurs, des émissions, des publicités à la télé, Revlon, et que j'avais des clients qui n'auraient pas apprécié le fait que j'aie été violée et que je sois allée voir la police, et je me suis sentie piégée."

"J'ai regardé en bas et j'ai remarqué du sperme entre mes jambes, et une douleur à l'anus. J'avais mal partout... la moitié de mon pyjama manquait et je ne portais pas de bas, j'étais dégoûtée et humiliée", a précisé Janice Dickinson.

Janice Dickinson a ajouté au cours du procès : "J'avais vraiment la tête qui tournait et j'avais l'impression que les mots ne sortaient pas de ma bouche. Je n'arrivais pas à dire ce que je voulais dire. Après avoir pris des photos, il s'est mis sur moi, alors que j'étais assise au bord du lit. Je me souviens de son odeur de cigare, d'expresso et de transpiration... je ne pouvais pas bouger, j'étais immobile... en me demandant ce qu'il pouvait bien fabriquer... J'étais sous le choc. Je n'avais pas donné mon consentement. Je n'avais pas dit oui. Je n'avais pas pris l'avion pour le lac Tahoe afin d'avoir une relation sexuelle avec M. Cosby."

"Je voudrais que Cosby sorte et reconnaisse au minimum que c'est un porc, un monstre, et qu'il m'a violée", avait déclaré Janice Dickinson dans une séquence de ET.

