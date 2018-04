L’actrice Caity Lotz répond à ceux qui critiquent son corps avec un message fort

Ce n'est pas la première fois que Caity aborde le sujet. L'an dernier, elle dévoilait son corps musclé en rejetant les gens qui la harcelaient dans son enfance. "Quand j'étais jeune, on me traitait de garçon et on se moquait de moi, car j'étais très musclée. Ça me mettait mal à l'aise par rapport à mon corps. Maintenant, je joue une super-héroïne", avait-elle tweeté à l'époque, en référence à son rôle de White Canary.

Et l'actrice a poursuivi : "Tout ce qu'il faut là où il faut ? Il n'y a pas de bien ou de mal concernant le corps que Dieu vous a donné. Je vois des gens qui critiquent le corps des gens sur la Toile. Si le corps de quelqu'un ne vous plaît pas... gardez-le pour vous. Ce n'est pas votre corps et mettre mal à l'aise quelqu'un à ce niveau-là ne va pas aider ces gens et vous non plus."

When I? was young I used to get called a boy & made fun of for being so muscular. I?t made me feel insecure about my body. Now I get to be like ?I?m a superhero Every1 has different body types the goal of working out isn?t 2b something ur not, it?s to feel good & be healthy pic.twitter.com/aqKsweTCDp

A post shared by CAITY LOTZ (@caitylotz) on Apr 11, 2018 at 9:19am PDT

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕