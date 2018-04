Sophie Turner n'arrive toujours pas à croire qu'elle est fiancée à Joe Jonas

Le couple a aussi fêté ses fiançailles lors d'une fête VIP en novembre . Les membres du groupe du marié, Cole Whittle et JinJoo Lee , ont assisté à la fête à New York, tout comme ses frères, Nick Jonas , Frankie Jonas et Kevin Jonas .

"Il y a cette idée conçue selon laquelle être mariée est la chose la plus formidable qui nous arrivera. Mais j'ai toujours pensé que je travaillais dur pour ma carrière, et quand j'ai un succès, j'ai ce sentiment que c'est la plus belle chose que je ferai de ma vie", a-t-elle dit au magazine. "C'est merveilleux d'être fiancée. Pas dans le sens d'une réussite, mais j'ai trouvé ma personne, comme si j'avais trouvé une maison que j'adore et dans laquelle je veux rester pour toujours. Il y a un sentiment de paix qui vient quand on trouve sa personne. Mais il y a une détermination qui va avec votre carrière."

Cela fait environ six mois que Sophie Turner et Joe Jonas ont annoncé leurs fiançailles , mais la star de Game of Thrones n'a pas encore totalement réalisé sa situation amoureuse.

