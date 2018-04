La maison de rêve de Blac Chyna comprend une sex room façon Cinquante nuances de Grey

Blac Chyna a aussi beaucoup pensé à l'extérieur de sa maison de rêve et à l'aménagement du jardin. La célébrité a expliqué vouloir un garage constitué de deux ailes pour abriter dix voitures, une piscine à débordement et un héliport. Elle souhaiterait aussi une maison "toute en verre" et que son nom soit épelé grâce à l'art topiaire.

En plus de ça, la mère de Dream Kardashian et King Cairo souhaiterait une pièce pour faire la fête et du marbre dans toute la maison. Elle a également demandé une pièce toute blanche, un studio d'enregistrement et un entrepôt de stockage.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕