Khloé Kardashian est "bouleversée" par les rumeurs d'infidélité de Tristan Thompson

"Khloé a déplacé toute sa vie à Cleveland pour Tristan, elle l'a fait passer en priorité pour que ce genre de choses n'arrivent pas", a expliqué notre source. "Elle se sent vaincue et trahie. Kris est là-bas pour essayer de la calmer. Ils sont tous très inquiets pour elle, et toutes ses sœurs lâchent tout ce qu'elles font pour être avec elle. Tout le monde la rassure, ils lui disent que tout se terminera bien pour qu'elle garde son calme dans l'intérêt du bébé."

"Elle est bouleversée", a déclaré mercredi en exclusivité à E! News une de nos sources en parlant de Khloé, qui doit accoucher d'un moment à l'autre d'une petite fille, son premier enfant. "Tout son monde vient d'être chamboulé. Elle a passé la nuit à pleurer comme une hystérique. Elle a supplié de rentrer à Los Angeles et a cherché à tout faire pour y arriver, mais son médecin ne l'autorise pas à partir. Elle veut être avec sa famille et partir dès que possible. Kris est à Cleveland, à ses côtés."

Mardi, il était rapporté un peu partout que le joueur des Cavaliers de Cleveland avait embrassé et passé des moments intimes avec d'autres femmes , pas plus tard que le week-end dernier. Ces reportages étaient accompagné de photos et de vidéos. Tristan et Khloé n'ont pas fait de commentaires.

