La famille de Khloé Kardashian "dévastée" par les rumeurs d'infidélité de Tristan Thompson

Thompson et Kardashian n'ont pas encore fait de commentaires sur cette affaire, mais Khloé serait encore à Cleveland avec son obstétricien, vu qu'elle doit accoucher dans les jours qui viennent. Khloé est passée faire un petit coucou sur Snapchat en début de journée, mardi, avant que ces accusations s'étalent sur la toile. Elle montrait son rouge à lèvres et jouait avec un filtre. Ses célèbres sœurs ont mis leurs réseaux sociaux à jour mais n'ont pas dit un mot sur l'affaire en cours. Kylie Jenner a parlé de ses nouvelles couleurs de rouges à lèvres sur Instagram, tandis que Kendall Jenner a posté des photos de son saut en parachute avec Scott Disick . Kim Kardashian et Kourtney Kardashian ont posté des photos d'elles sur la plage aux îles Turques-et-Caïques, lors de leurs vacances.

De plus, TMZ a déterré des images des caméras de surveillance d'un bar à hookah de Washington datant d'octobre 2017, et qui semblent montrer Thompson en train d'embrasser une femme, mettant sa tête entre les seins d'une autre femme et se laissant toucher l'entre-jambes par ces femmes.

Puis, The Shade Room a publié des photos et une vidéo de Tristan en train d'entrer dans son hôtel avec une femme. Selon ce site, ils sont entrés ensemble dans l'hôtel et ils en sont ressortis ensemble, mais Thompson avait changé d'habits. The Shade Room explique qu'ils sont retournés ensemble à l'hôtel très tôt, le lendemain matin, dimanche, et que la femme a été vue en train de quitter l'hôtel ce soir-là avec un grand sac mais sans Thompson.

Les événements se sont enchaînés rapidement. Tout a commencé quand le Daily Mail a publié des photos et une vidéo qui montreraient le joueur de la NBA en train d'embrasser une femme dans un bar new-yorkais, le PH-D Lounge, samedi avant un match dans la Grande Pomme le lundi suivant. Mais vu qu'il avait mis sa capuche sur ces photos, il était difficile de confirmer s'il s'agissait vraiment de lui et de savoir vraiment ce qui se passait entre ces deux personnes. La personne qui a filmé cette vidéo a déclaré au Daily Mail : "Il était à la table à côté de nous avec un groupe d'amis et une fille qu'il a passé la soirée à embrasser."

