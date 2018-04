Pourquoi Michael B. Jordan ne veut pas rencontrer la légende de la NBA et son homonyme, Michael Jordan

"J'ai été prudent. Je n'étais pas sûr de vouloir jouer une figure d'autorité à cause de la relation entre ma communauté et la police. Je n'étais pas sûr de vouloir jouer ce personnage", ajoute-t-il. "Mais une fois que j'ai lu le livre, écouté la vision de Ramin [ Bahrani , le réalisateur] et compris ce qu'il voulait exprimer, alors j'ai dit : « J'ai compris. Je veux en faire partie. »"

"Je n'ai jamais rencontré Michael Jordan. Je ne veux pas le rencontrer officiellement avant d'arriver à un point où il sait qui je suis et je sais qui il est", poursuit l'acteur. "Et il y aura un respect mutuel. Pour l'instant, ce serait : « Ce type a le même nom que le tien, ha, ha. » Ça ne m'intéresse pas. Ça me pousse aussi à continuer à travailler. Ça me motive."

"J'aime la compétition. J'aime la compétition dans tout ce que j'entreprends. Ça vient de mon nom", a reconnu l'acteur. "Ayant grandi en faisant du sport et avec un nom comme Michael Jordan, on me taquinait, alors j'ai dû être compétitif. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir ce nom et de ne pas être bon. J'ai appliqué ça à tout. Je me dis que je dois être aussi bon si ce n'est meilleur que lui dans son domaine."

Michael est conscient que le fait de porter le même nom que l'un des plus grands sportifs de tous les temps constitue une pression supplémentaire. Il utilise pourtant son nom comme une source de motivation et non d'intimidation.

Peu de stars vivent une carrière plus prolifique que Michael B. Jordan en ce moment : la star de 31 ans, qui vient d'incarner Erik Killmonger dans le succès planétaire Black Panther, s'entraîne actuellement pour la suite de Creed – L'héritage de Rocky Balboa, le drame de 2015, et sera acteur et producteur du remake du classique de science-fiction Fahrenheit 451.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕