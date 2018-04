Angelina Jolie révèle ce que la reine Elizabeth II a enseigné à ses enfants

"C'est très parlant quand on voit la tribu locale des bushmen arriver et voir sa réaction. Les arbres ont un impact sur l'environnement, le sol, l'ombre, les ressources naturelles, les animaux, l'écosystème, mais aussi sur les cultures locales. Ils sont très dépendants de chaque plante, et ils utilisent chacune d'entre elles", poursuit l'actrice. "Et quand certains arbres, certaines espèces disparaissent, ça affecte toute une culture et son mode de vie, et elle commence à disparaître."

Le documentaire, qui sera diffusé au Royaume-Uni le 16 avril, se concentre sur un projet environnemental, The Queen's Canopy (La canopée de la reine), qui espère unir tous les pays du Commonwealth dans un effort de protection de la planète. Au cours du programme, Angelina regarde avec amour ses enfants "qui essaient tant bien que mal de creuser un trou" afin de planter un arbre dans un village local et déclare amusée : "Je parie qu'ils sont en train de se chamailler pour avoir la plus grosse pelle."

L'actrice a été élevée au rang de Dame en 2014, pour services rendus à la politique étrangère britannique et pour tenter de mettre un terme aux violences sexuelles dans les zones de guerre, mais elle ne prétend pas pour autant savoir ce qui motive la reine Elizabeth. En fait, au cours de ses conversations à propos des efforts de la souveraine vis-à-vis de l'Afrique, Angelina a rappelé à ses enfants : "En réalité, vous ne la connaissez pas ; vous ne pouvez pas comprendre ce que cela signifie d'être reine avec tout ce que cela implique. Mais on essaie de dire : « Vous savez, c'est juste une femme charmante qui s'intéresse vraiment aux gens dans le monde et qui se préoccupe vraiment de l'avenir, et elle veut que vos petits-enfants et les siens puissent aller partout, en profitant de la nature et des autres cultures, en soulignant l'importance des autres cultures. »"

Dans un nouveau documentaire pour la chaîne ITV, intitulé The Queen's Green Planet, Angelina Jolie visite la Namibie avec ses enfants pour promouvoir la préservation de la forêt. "Venir ici et dire aux enfants : « Voilà pourquoi c'est important de planter un arbre », c'est le message le plus important que je puisse enseigner à mes enfants", explique l'actrice de Maléfique. "C'est quelque chose qu'ils ont certainement appris avec Sa Majesté à travers son message."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕