5 choses qu'on a apprises du Facebook Live de Matthew McConaughey

"Je viens du Texas, lui, du Kentucky, on a parlé de fusionner les deux influences, et on a créé un bourbon qui est mon préféré au monde, il s'appelle Longbranch", a-t-il annoncé.

1. Matthew et Camila Alves filent le parfait amour et sont plus adorables que jamais : au début du Facebook Live, Matthew a dit que ses enfants allaient "bien" et que sa femme, Camila Alves , était avec lui en train de regarder. "Qu'est-ce qui se passe d'autre cette année ? Mes enfants vont bien, ma femme ne veut pas me changer", a dit Matthew en souriant et en regardant hors champ. "Elle est là, derrière la caméra."

