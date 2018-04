La coquille de protection en cuir de Russell Crowe se vend 7 000 $ lors d'une vente aux enchères pour son divorce

A post shared by Russell Crowe (@russellcrowe) on Apr 6, 2018 at 11:05pm PDT

Les autres objets du film de Ridley Scott proposés à la vente sont ceux qui ont le plus rapporté. Une épée en aluminium et une lame de rechange se sont vendues pour 70 000 $, une réplique de chariot romain s'est vendue 65 000 $ et des poignets de force en cuir noir se sont vendus 32 000 $.

Sotheby's continue : "La collection Russell Crowe comprend d'importants tableaux d'artistes australiens modernes et contemporains parmi les plus importants historiquement, des souvenirs de tournage, des instruments de musique, des montres et des souvenirs sportifs."

Au cas où ça intéresserait quelqu'un... 3,7 millions de dollars et environ 350 000 $ en négociations... et un paquet de trucs que je ne voulais pas vraiment vendre en rentrant chez moi... pas mal pour un travail de cinq heures. J'espère que vous êtes heureux et occupés

The Art of Divorce In case anyone is interested ... $3.7m at the coal face and around $350k of conversations ongoing ... and a bunch of stuff I didn?t really want to sell coming home ... not a bad hourly rate for a 5 hour shift . Hope you are happy and busy

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕