Les derniers jours de Pauley Perrette dans NCIS : enquêtes spéciales

La série met aussi en scène Mark Harmon , Sean Murray , Emily Wickersham , Wilmer Valderrama , Maria Bello , Brian Dietzen , Duane Henry , Rocky Carroll et David McCallum . La série a vu des changements de casting au cours de ces nombreuses années à l'antenne. On a fait nos adieux à Michael Weatherly , Cote de Pablo et bien d'autres encore. Comment le départ d'Abby se déroulera-t-il à votre avis ?

"Nous savons depuis un certain temps que ce sera la dernière saison de Pauley dans « NCIS : enquêtes spéciales » et nous prévoyons des adieux très spéciaux", ont déclaré les producteurs exécutifs de NCIS : enquêtes spéciales, George Schenck et Frank Cardea , dans une déclaration commune. "Depuis le premier jour, elle a apporté une passion incroyable et une spécificité à son rôle. Abby est un personnage qui inspire des millions de fans dans le monde entier, et nous tous à « NCIS : enquêtes spéciales » sommes reconnaissants envers Pauley de l'avoir incarné."

"Pauley est un membre précieux de NCIS : enquêtes spéciales et de la famille CBS depuis plus de 15 ans", a déclaré CBS . "Il n'est jamais facile de dire adieu à une actrice et un personnage qu'on adore, mais nous respectons sa décision de partir à la fin de la saison. Nous sommes reconnaissants envers Pauley pour toutes ses contributions à la série et d'avoir fait d'Abby un des personnages les plus uniques du petit écran."

Finished shooting my last scene of NCIS with @SeanHMurray @BrianDietzen @EmilyWickersham @WValderrama Airs May 8th. LOVE Y?ALL!!! pic.twitter.com/6jfNgIh0Nz

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕