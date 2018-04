Le prince Harry et Meghan Markle demandent des dons à des œuvres caritatives en cadeaux de mariage

De plus, Crisis est une œuvre caritative britannique qui soutient les SDF, et CHIVA aide les enfants atteints du VIH et leurs familles. Non seulement Harry soutient ces deux causes depuis longtemps, mais sa mère, la princesse Diana , les soutenait également.

De plus, Harry soutient depuis longtemps des causes écologiques. Il a aussi servi dans l'armée, alors il n'est pas étonnant qu'il veuille soutenir Scotty's Little Soldiers, une organisation qui soutient les enfants qui ont perdu un parent servant dans l'armée britannique. Le couple a même recruté plus de 250 membres des forces armées pour le mariage.

Comme il a été signalé, toutes ces organisations reflètent des causes que Harry et Meghan soutiennent. Par exemple, la fondation Myna Mahila est une œuvre caritative qui valorise les femmes à Bombay en créant un réseau d'entrepreneuses et en leur montrant comment fabriquer des produits d'hygiène féminine menstruelle. Non seulement Meghan a parlé de sa passion pour aider les femmes et les jeunes filles, mais elle s'est aussi rendue sur place en 2017 et a écrit un article sur l'organisation pour le magazine Time .

Ces organisations comprennent CHIVA (association aidant les enfants atteints du sida), Crisis, la fondation Myna Mahila, Scotty's Little Soldiers, StreetGames, Surfers Against Sewage et The Wilderness Foundation UK.

"Le prince Harry et Mlle Markle n'ont pas de liens officiels avec les œuvres sélectionnées", explique le communiqué de presse. "Le couple a choisi des organisations qui représentent une grande variété de causes qui leur tiennent à cœur, comme le changement social par le sport, la valorisation des femmes, la sauvegarde de la nature, l'aide aux SDF, le sida et les forces armées. Certaines de ces organisations sont assez petites, et le couple est ravi de pouvoir amplifier leur travail et jeter la lumière dessus."

"Le prince Harry et Mlle Meghan Markle sont énormément reconnaissants de la sympathie qu'on leur a témoignée depuis l'annonce de leurs fiançailles et ils veulent qu'autant de personnes que possible bénéficient de cette générosité d'esprit", a expliqué le palais de Kensington dans un communiqué de presse. "Le couple demande ainsi à tous ceux qui veulent marquer l'occasion de faire un don à une œuvre caritative, au lieu d'envoyer un cadeau de mariage."

