Jeffrey Dean Morgan révèle qu'il a mis ses deux enfants au monde

Bien qu'il ait maintenant de l'entraînement, Morgan en a fini avec les enfants. Il compte même se faire une vasectomie. "On arrête là", a-t-il lancé. "J'ai 52 ans... Deux, c'est parfait, un garçon et une fille. On a essayé, après la naissance de Gus, d'en avoir un autre à plusieurs reprises. On a eu un peu de mal. On en a perdu deux. Ça a été une période difficile. Maintenant, on a notre petite fille. On a terminé."

Heureusement, tout s'est bien passé... même si la forme du crâne de son fils à la naissance l'a inquiété un peu. "Je n'en savais rien du tout. Je pensais que j'allais juste lui donner un coup de main, tenir la jambe et que la sage-femme arriverait dès que le bébé commencerait à se montrer, mais ils m'ont un peu poussé à le faire. Le premier, Gus, j'ai attendu un peu trop longtemps, et il est sorti avec la tête en forme de cône. Il est resté coincé un peu trop longtemps dans ce no man's land."

A post shared by Jeffrey Dean Morgan (@jeffreydeanmorgan) on Feb 19, 2018 at 12:30pm PST

A post shared by Jeffrey Dean Morgan (@jeffreydeanmorgan) on Mar 31, 2018 at 2:30pm PDT

