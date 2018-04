Cardi B révèle sa grossesse : "L'amour que je reçois est impressionnant"

Ces dernières semaines, la rappeuse portait des tenues de plus en plus excentriques pour masquer son corps de femme enceinte. Vendredi soir, elle était vêtue d'une robe métallique rose ample, qui selon beaucoup d'observateurs (et à juste titre) servait à cacher son ventre rond.

A post shared by Cardi B Official IG (@iamcardib) on Apr 8, 2018 at 2:56pm PDT

Moins de 24 heures après avoir dévoilé son ventre rond, la rappeuse, dont le premier album, Invasion of Privacy, est sorti vendredi, a remercié ses fans via les réseaux sociaux, et en particulier la superstar Rihanna , qui lui a fait une dédicace juste après l'annonce de sa grossesse.

A post shared by Cardi B Official IG (@iamcardib) on Apr 8, 2018 at 2:03pm PDT

