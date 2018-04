Brooklyn Beckham embrasse Lexi Wood : et Chloë Grace Moretz dans tout ça ?

A post shared by Doctor Woo (@_dr_woo_) on Apr 7, 2018 at 1:54pm PDT

L'actrice de 21 ans de Kick-Ass et l'aîné des enfants de Victoria Beckham et David Beckham , 19 ans, étaient en couple par intermittence depuis quelques années et s'étaient remis ensemble aux environs de septembre 2017 . Mais les deux stars n'étaient pas apparues ensemble depuis quelques semaines et samedi, Brooklyn a été photographié avec le mannequin Playboy Lexi Wood , dans un salon de tatouage de West Hollywood.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕