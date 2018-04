Les frères Menendez se retrouvent en prison pour la première fois en 22 ans

Avant ce déplacement, les hommes n'avaient même pas le droit de se parler par téléphone, alors ils étaient obligés d'utiliser d'autres moyens de communication. "Il me manque tous les jours", a déclaré Lyle à Megyn Kelly de l'émission Today l'an dernier par téléphone. "On communique par d'autres membres de la famille et on s'écrit des lettres."

Mais tout cela a changé en février quand, après six demandes de transfert de prison déposées par Lyle, sa demande a été acceptée quand son niveau de sécurité a été réduit et qu'il a été conduit à la prison d'Erik à San Diego. Mercredi, ils se sont rapprochés encore plus quand ils ont été mis dans le même lotissement et qu'ils ont été autorisés à se revoir.

Plus de deux décennies après avoir été reconnus coupables du meurtre de leurs parents, Erik Menendez et Lyle Menendez ont été réunis sous le même toit et derrière les mêmes barreaux.

✕