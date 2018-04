Kate Hudson est enceinte de son troisième enfant et de sa première fille

Hudson, 38 ans, et Fujikawa sortent ensemble depuis un peu plus d'un an.

A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Apr 6, 2018 at 10:15am PDT

"SURPRISE !!!" a-t-elle écrit. "Si vous vous demandiez pourquoi j'étais absente des réseaux sociaux, c'est parce que je n'ai jamais été aussi malade de ma vie ! Je n'ai jamais été aussi malade le premier trimestre avec mes autres enfants. Boomerang me donne la nausée, Superzoom m'envoie vomir direct dans les toilettes, les photos Instagram de nourriture me rendent malades et penser trop à Insta Stories me rend encore plus épuisée que je ne l'étais avant. Si vous m'avez vue dehors, tout sourire, comme si tout allait bien... c'est que je mentais ! Mais le cap est passé, et j'ai redécouvert les joies d'insta/snap", a-t-elle ajouté. "On a essayé de garder cette grossesse aussi secrète que possible, mais maintenant, ça se voit ! C'est trop dur à cacher, et franchement, c'est plus épuisant de la cacher que de la révéler ! Mes enfants, Danny, moi-même et toute la famille sommes fous de joie ! Une petite fille est en route."

L'actrice, qui a deux fils de relations précédentes, a posté une vidéo montrant l'instant où elle a découvert le sexe du bébé. On la voit avec son petit ventre arrondi, entourée de son chéri et ses enfants, qui éclatent des ballons d'où sortent des petits ballons et des confettis roses.

