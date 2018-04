Meryl Streep fait ses débuts dans la saison 2 de Big Little Lies sur l'Instagram de Nicole Kidman

La deuxième saison de Big Little Lies va "explorer le machiavélisme des mensonges, la durabilité de l'amitié, la fragilité du mariage et, bien sûr, l'incroyable férocité d'élever correctement ses enfants. Les relations amoureuses seront mises à mal, les allégeances vont s'éroder… le risque de blessures émotionnelles et physiques sera grand."

"Elle nous a envoyé un e-mail à Nicole et moi", a expliqué Witherspoon. "Et ça disait : « D'accord, j'ai lu le rôle et j'adore et je vais le faire. » Et là, j'ai lâché mon téléphone sous le choc. J'ai appelé Nicole et j'ai fait : « C'est pour de vrai ? C'est vraiment arrivé ? » Et quand j'ai raccroché avec Nicole, je me suis félicitée moi-même un petit instant et j'ai fait : « Oui, c'est pour de vrai. Tu vas vraiment travailler avec Meryl Streep. »"

A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on Apr 5, 2018 at 11:00am PDT

Streep incarnera Mary Louise Wright, la mère de Perry Wright ( Alexander Skarsgård ), qui vient en ville pour chercher des réponses après la mort de son fils. Ce rôle a été écrit spécialement pour elle. En plus de Streep et Kidman, la deuxième saison de Big Little Lies verra le retour de pratiquement tous les acteurs de la saison un, y compris Reese Witherspoon , qui est productrice exécutive, Laura Dern, Shailene Woodley, Adam Scott, Zoë Kravitz, James Tupper, Iain Armitage, Jeffrey Nordling et bien d'autres visages familiers.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕