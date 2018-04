Justin Bieber dévoile le résultat de 100 heures de tatouage avec un nouveau selfie de lui torse nu

"C'est symbolique de l'art gothique et du combat entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, le Yin et le Yang", a-t-il dit. "Je voulais m'assurer qu'il y ait un contraste dans le sujet et l'imagerie. Ce qui avait le plus de sens à mes yeux, c'était un tattoo décrivant sa spiritualité. Les animaux qu'il a, ses totems, ainsi que les anges, ses gardiens. J'ai fait en sorte qu'il y ait un maximum de signification et pas que ça parte dans tous les sens."

"On a ajouté deux anges, un de chaque côté", avait expliqué Bang Bang à l'époque à E! News. "Quand je fais une œuvre épique, il doit y avoir un côté positif et un côté négatif. Il doit y avoir un équilibre... visuellement, il faut qu'il y ait un contraste. Sous chaque ange, il y a un démon qui doit être battu. Le squelette d'un côté et le serpent de l'autre."

Peu de temps après, l'interprète de "What Do You Mean?" a commencé le fameux tatouage qui lui a pris trois jours.

Sur son torse et ses bras, on aperçoit énormément de tatouages, dont les mots "Son of God" ("Fils de Dieu" en français), "Forgive" ("Pardonner" en français), "Believe" (pour sa chanson) et "Purpose" (pour son album). Justin a également plusieurs animaux : un lion, un ours, un tigre, un aigle et une chouette. Il y a également un château, des yeux, des nuages et d'autres curiosités.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 4, 2018 at 12:11pm PDT

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕