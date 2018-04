Megan Fox et Brian Austin Green font monter la température à Hawaï

"Alors soit ils se cachent pour prendre votre photo, soit vous leur dites où vous allez être, ils passent cinq minutes à prendre des photos et après, ils vous laissent tranquille. Je les appelle quand on est à Hawaï. Je fais : « Je suis à Hawaï. » Le type prend des photos pendant 10 minutes et après, on peut passer deux semaines sans personne, à nager dans l'océan et à s'amuser", a révélé l'acteur. "On n'appelle pas pour leur dire quand on va manger au resto ou quand on va au zoo. Mais quand on est à Hawaï et que c'est nos vacances, ou que c'est censé l'être, on veut en profiter. C'est censé être privé, fun et relaxant. Parfois, on a l'impression de vivre dans une bulle."

"Je me suis rendu compte que plus on leur offrait une opportunité de prendre des photos, plus ils nous laissaient tranquilles. Alors j'ai joué le jeu. À un moment de ma vie, j'ai compris que les paparazzis n'allaient pas disparaître. Qu'ils n'allaient pas me laisser tranquille. Qu'ils n'allaient pas laisser Megan tranquille. Qu'ils n'arrêteraient pas de prendre des photos. Alors pour que ce soit vivable, je les laisse prendre des photos quand c'est nécessaire pour qu'ils nous laissent tranquilles après. Ça fait partie du jeu", a expliqué Brian au cours d'une interview pour Straight From the Source de Hollywood Pipeline . "Ça fait partie du boulot."

Si Megan et Brian sont toujours aussi amoureux — ils ont trois garçons et ils sont ensemble depuis plus de 10 ans — l'acteur a déjà révélé comment ils gèrent les paparazzis en gardant leur jardin secret.

Il y a visiblement toujours de l'amour dans l'air entre eux, alors que le couple est de retour sur l'île huit ans plus tard. Vêtus de maillots de bain, on les a vus s'embrasser durant leur balade sur le sable et se tenir la main.

Megan Fox et Brian Austin Green ont décidé de pimenter leur vie de couple marié en partant pour une destination tropicale cette semaine. On les a ainsi vus flirter le long de la plage à Kailua-Kona à Hawaï. Leurs fans se souviennent sûrement que les deux stars se sont dit oui en secret au cours d'une cérémonie intime au Four Seasons de la Grande île à Hawaï il y a près de dix ans en juin 2010.

