Ashton Kutcher, Gordon Ramsay et d'autres stars qui ne lègueront rien à leurs enfants

Et Elton d'ajouter : "Les garçons mènent une vie incroyable, ce ne sont pas des enfants normaux, et je ne prétends pas que c'est le cas. Mais il faut avoir un semblant de réalité, avoir le respect de l'argent et respecter le travail."

La star a poursuivi : "Je ne veux certainement pas leur laisser de fonds fiduciaires qui sont comme des boulets autour du cou. Il faut qu'ils travaillent. Tous mes enfants le savent et ils me demandent rarement quoi que ce soit, ce que je respecte et apprécie vraiment."

En 2014, Sting avait également annoncé que ses enfants n'hériteraient pas de son argent. Le chanteur avait expliqué au magazine Mail on Sunday : "Je leur ai dit qu'il ne resterait plus beaucoup d'argent parce qu'on est en train de le dépenser ! On a beaucoup d'engagements. On dépense ce qui entre, et il ne reste pas grand-chose."

"Ils ne s'assoient pas en première classe avec nous", a-t-il précisé. "Ils n'ont pas travaillé assez dur pour le mériter. À cet âge, avec leur taille, vous allez me dire qu'ils ont besoin d'être assis en première classe ? Eh bien, non. On est très stricts par rapport à ça."

"…mes gosses ne vont pas avoir de gros… Je ne vais pas créer de fonds fiduciaire pour eux, on finira par donner notre argent à des œuvres caritatives et à différentes choses", a déclaré Ashton. "Et si mes enfants veulent commencer un business et qu'ils ont un bon plan, j'investirai dedans, mais ils n'auront pas de fonds fiduciaire. J'espère qu'ils seront motivés par ce qu'ils ont eu et qu'ils auront envie de l'obtenir eux-mêmes."

Ashton Kutcher a récemment évoqué comment Mila Kunis et lui géraient l'éducation de leurs deux enfants, la petite Wyatt et le petit Dimitri . L'acteur était l'invité de son ami Dax Shepard dans son podcast Armchair Expert et a expliqué comment il apprend à ses enfants à être "débrouillards", avant d'ajouter qu'ils n'allaient pas créer de fonds fiduciaire pour eux.

