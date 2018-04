Tout ce que l'on sait sur la séparation de Channing Tatum et Jenna Dewan : "C'est fini depuis un moment"

Nous avons tendrement décidé de nous séparer en tant que couple. Nous avons été fous amoureux pendant des années et nous avons vécu une aventure magique ensemble. Rien n'a changé sur l'amour que nous nous portons mais l'amour est une belle aventure qui nous emmène vers des chemins différents à présent. Il n'y a pas de secrets ou de raisons salaces au cœur de notre décision. Il s'agit de deux amis qui ont décidé qu'il était temps de se séparer et de s'entraider à avoir des vies aussi heureuses et comblées que possible. Nous formons toujours une famille et nous resterons des parents dévoués envers notre Everly. Nous ne ferons pas d'autres commentaires au-delà de ces mots et nous vous remercions à l'avance de respecter notre vie privée. Bisous à tout le monde, Chan et Jenna."

"Salut, le monde ! Alors... on a quelque chose à vous dire. Pour commencer, ça fait un peu bizarre de devoir partager cela avec tout le monde, mais c'est une conséquence de la vie qu'on a choisie de mener et dont on est énormément reconnaissants. Nous traversons une période vraiment incroyable de notre vie, mais c'est aussi une période où la vérité peut facilement être détournée, alors on voulait vous dire la vérité pour que que vous sachiez que si vous ne l'avez pas lu ici, c'est de la fiction.

A post shared by Channing Tatum (@channingtatum) on Apr 2, 2018 at 6:13pm PDT

"Il y a beaucoup d'amour entre eux et ils veulent faire les choses paisiblement", a fait remarquer notre source, qui ajoute qu'un divorce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. "Ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer maintenant. Ils se concentrent sur Everly et sur le fait d'être de bons parents et de l'aider pendant cette période de transition."

"Ils sont séparés et ont eu quelques mois pour s'y habituer en privé. Ils gèrent ça bien tous les deux parce que c'était prévu depuis un moment", a précisé notre source. "Ils essayaient depuis longtemps de voir s'ils pouvaient faire durer leur couple. Il est devenu évident au cours de l'année écoulée qu'ils avaient des aspirations différentes et qu'ils n'allaient plus dans la même direction."

